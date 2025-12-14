"Herói" desarma atirador em ataque que matou 12 pessoas em Sydney

14 dez, 2025 - 13:14 • Miguel Marques Ribeiro , João Pedro Quesado
Um homem desarmado derrubou e tirou a arma a um dos atiradores do ataque terrorista deste domingo na praia de Bondi, em Sydney, contra um evento judaico para celebrar o Hanukkah. O homem é um dos feridos do ataque.
As imagens publicadas nas redes sociais mostram um homem a derrubar, pelas costas, um dos suspeitos enquanto este disparava na direção oposta. O homem conseguiu agarrar a arma do suspeito, que disparou um tiro enquanto lutavam, e retirou-a depois das mãos do suspeito, vestido com roupa preta, virando a arma contra o suspeito, que se começou a afastar.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo o canal Seven News, o homem chama-se Ahmed al-Ahmed, tem 43 anos e é dono de uma frutaria na zona sudoeste de Sydney. Sofreu dois ferimentos de bala, um no braço e outro na mão.
Um familiar entrevistado fora de um dos principais hospitais de Sydney disse que a família vai poder ver, em breve, o homem. "Esperamos que ele fique bem, ele é um herói, 100%, ele é um herói".
Mundo
Dezenas de pessoas foram transportadas para hospit(...)
Pelo menos 12 pessoas morreram num tiroteio na famosa praia de Bondi, em Sydney, classificado pelas autoridades australianas de ataque terrorista. O número de mortos inclui um dos atiradores, enquanto o outro foi detido pela polícia e está entre os pelo menos 29 feridos.