"Herói" desarma atirador em ataque que matou 12 pessoas em Sydney

Um homem desarmado derrubou e tirou a arma a um dos atiradores do ataque terrorista deste domingo na praia de Bondi, em Sydney, contra um evento judaico para celebrar o Hanukkah. O homem é um dos feridos do ataque.

As imagens publicadas nas redes sociais mostram um homem a derrubar, pelas costas, um dos suspeitos enquanto este disparava na direção oposta. O homem conseguiu agarrar a arma do suspeito, que disparou um tiro enquanto lutavam, e retirou-a depois das mãos do suspeito, vestido com roupa preta, virando a arma contra o suspeito, que se começou a afastar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o canal Seven News, o homem chama-se Ahmed al-Ahmed, tem 43 anos e é dono de uma frutaria na zona sudoeste de Sydney. Sofreu dois ferimentos de bala, um no braço e outro na mão.

Um familiar entrevistado fora de um dos principais hospitais de Sydney disse que a família vai poder ver, em breve, o homem. "Esperamos que ele fique bem, ele é um herói, 100%, ele é um herói".