Austrália

"Herói" desarma atirador em ataque que matou 16 pessoas em Sydney

14 dez, 2025 - 13:14 • Miguel Marques Ribeiro , João Pedro Quesado

Ahmed al-Ahmed, tem 43 anos e é dono de uma frutaria, e interveio durante o ataque terrorista na praia de Bondi, em Sydney, quando tinha início um evento que celebrava o primeiro dia do Hanukkah, uma festa religiosa judaica. Do tiroteio resultaram dezenas de feridos, entre os quais dois agentes e uma criança. Um dos atiradores foi detido e está em estado crítico.

Um homem desarmado derrubou e tirou a arma a um dos atiradores do ataque terrorista deste domingo na praia de Bondi, em Sydney, contra um evento judaico para celebrar o Hanukkah. O homem é um dos feridos do ataque.

As imagens publicadas nas redes sociais mostram um homem a derrubar, pelas costas, um dos suspeitos enquanto este disparava na direção oposta. O homem conseguiu agarrar a arma do suspeito, que disparou um tiro enquanto lutavam, e retirou-a depois das mãos do suspeito, vestido com roupa preta, virando a arma contra o suspeito, que se começou a afastar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o canal Seven News, o homem chama-se Ahmed al-Ahmed, tem 43 anos e é dono de uma frutaria na zona sudoeste de Sydney. Sofreu dois ferimentos de bala, um no braço e outro na mão.

Um familiar entrevistado fora de um dos principais hospitais de Sydney disse que a família vai poder ver, em breve, o homem. "Esperamos que ele fique bem, ele é um herói, 100%, ele é um herói".

Pelo menos 16 pessoas morreram num tiroteio na famosa praia de Bondi, em Sydney, classificado pelas autoridades australianas de ataque terrorista. O número de mortos inclui um dos atiradores, enquanto o outro foi detido pela polícia e está entre os pelo menos 38 feridos.

[Notícia atualizada às 19h48 de 14 de dezembro de 2025 para atualizar o número de mortos e feridos]

