Netanyahu acusa governo australiano de fomentar antissemitismo

14 dez, 2025 - 17:35 • Lusa
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou este domingo o governo australiano de ter "lançado achas na fogueira do antissemitismo" no país, que conduziu ao tiroteio em Sydney, que matou 12 pessoas.
Este domingo, na praia de Bondi, Sydney, durante a celebração da festa judaica do Hanukkah, dois homens abriram fogo contra uma multidão causando 12 mortos e 29 feridos, segundo as autoridades australianas, que tratam o caso como um "ato terrorista".
"Há três meses, escrevi ao primeiro-ministro australiano para lhe dizer que a sua política estava a atirar achas para a fogueira do antissemitismo", disse Netanyahu, referindo-se a uma carta enviada a Anthony Albanese em agosto, após o anúncio de Camberra de reconhecer um Estado palestiniano.