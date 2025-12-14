Ouvir
Médio Oriente

Oficial do Hamas morto a tiro no centro da Faixa de Gaza

14 dez, 2025 - 10:47 • Lusa

Apesar do cessar-fogo, as tropas israelitas continuam a atacar Gaza quase diariamente, e já são pelo menos 386 os palestinianos mortos desde 10 de outubro.

Um oficial do aparelho de segurança interna do Hamas, Ahmad Zamzam, foi este domingo morto a tiro no campo de Al Maghazi, na zona central da Faixa de Gaza, segundo informou o Ministério do Interior do governo do enclave.

"Os serviços de segurança prenderam um suspeito e está a ser realizada uma investigação sobre o incidente", afirma o Governo, em comunicado, sem indicar quem é o autor dos disparos.

O corpo de Zamzam, de 49 anos, foi levado para o Hospital dos Mártires de Al Aqsa, segundo fontes médicas do centro de saúde, citadas pela agência EFE.

Em outro ataque no sábado, na cidade de Gaza, com um drone israelita, o Exército matou, com outras quatro pessoas, Raed Saad, identificado como o chefe da produção de armas da ala militar do Hamas.

Israel bombardeou com um drone o veículo em que Saad se encontrava, na altura do cruzamento de Nablus (sudoeste da cidade de Gaza), na estrada de Rashid, que atravessa Gaza de norte a sul, paralela à costa, segundo um comunicado.

Apesar do cessar-fogo, as tropas israelitas continuam a atacar Gaza quase diariamente, e já são pelo menos 386 os palestinianos mortos desde 10 de outubro, segundo dados do Ministério da Saúde do enclave.

Entre eles há milicianos, mas a maioria são civis — incluindo mais de 60 crianças que supostamente cruzaram a linha amarela, a demarcação para a qual as tropas israelitas se retiraram dentro de Gaza quando começou o cessar-fogo e atrás da qual todo o perímetro, mais de 50% de Gaza, continua sob o seu domínio.

Parte da população de Gaza desconhece as demarcações e aproxima-se desta nova fronteira na tentativa de regressar às suas casas.

No total, desde que Israel iniciou a sua ofensiva em Gaza após os ataques do Hamas em outubro de 2023, mais de 70.600 palestinianos foram mortos e mais de 171.095 ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde, numa ofensiva considerada genocídio por várias ONG e outras figuras internacionais.

