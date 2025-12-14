Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pai e filho serão autores de ataque que matou 16 pessoas na Austrália

14 dez, 2025 - 20:43 • Daniela Espírito Santo

Alegados autores de ataque na praia de Bondi teriam 50 e 24 anos. Polícia afasta possibilidade de haver um terceiro suspeito.

A+ / A-

A polícia australiana adiantou, este domingo, mais detalhes sobre o ataque que vitimou 16 pessoas este domingo na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália.
Em conferência de imprensa, a polícia adianta que os alegados autores do ataque serão pai e filho, o primeiro com 50 anos e o último com 24 anos.

As autoridades descartaram a possibilidade de haver um terceiro suspeito, como inicialmente pensado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pelo menos 16 pessoas morreram num tiroteio na famosa praia de Bondi, em Sydney, classificado pelas autoridades australianas de ataque terrorista. O número de mortos inclui uma criança e um dos atiradores, enquanto o outro foi detido pela polícia e está entre os pelo menos 38 feridos.

"O segundo alegado atirador está em estado crítico", refere a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado. Dois agentes e uma criança estão entre os feridos e "um número de itens suspeitos localizados na vizinhança estão a ser examinados por agentes especializados e há uma zona de exclusão".

"Este ataque foi desenhado para atingir a comunidade judaica de Sydney", disse em conferência de imprensa Chris Minns, o governador de Nova Gales do Sul, onde decorreu o tiroteio. "O que devia ser uma noite de paz e alegria celebrada nessa comunidade com famílias, foi estilhaçada por este ataque horrorífico e maléfico".

O tiroteio aconteceu no local onde estava a ocorrer o evento "Chanukah by the Sea", no primeiro dia do Hanukkah, a festa religiosa judaica, perto de um parque infantil. Vários objetos suspeitos foram retirados de um automóvel estacionado nas imediações com a polícia a desconfiar que se poderão tratar de engenhos explosivos improvisados.

Uma das vítimas mortais é o rabino Eli Schlanger, que liderava a missão Chabad em Bondi há 18 anos, confirma a ABC Australia. Israel também já confirmou que um dos seus cidadãos estava entre os mortos e outro estaria ferido.

"Declarei isto um incidente terrorista", afirmou o comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon. "Sabemos que estavam lá muitas pessoas para celebrar uma ocasião feliz, a celebração do Hanukkah. E estavam bem mais de mil pessoas lá quando isto aconteceu".

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, descreveu o tiroteio como um "ataque muito cruel sobre judeus".

O tiroteio ocorreu pelas 18h45 de domingo em Sydney, 7h45 em Portugal continental.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 14 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?