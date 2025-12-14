Pai e filho serão autores de ataque que matou 16 pessoas na Austrália

A polícia australiana adiantou, este domingo, mais detalhes sobre o ataque que vitimou 16 pessoas este domingo na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália.

Em conferência de imprensa, a polícia adianta que os alegados autores do ataque serão pai e filho, o primeiro com 50 anos e o último com 24 anos.

As autoridades descartaram a possibilidade de haver um terceiro suspeito, como inicialmente pensado.

Pelo menos 16 pessoas morreram num tiroteio na famosa praia de Bondi, em Sydney, classificado pelas autoridades australianas de ataque terrorista. O número de mortos inclui uma criança e um dos atiradores, enquanto o outro foi detido pela polícia e está entre os pelo menos 38 feridos.

"O segundo alegado atirador está em estado crítico", refere a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado. Dois agentes e uma criança estão entre os feridos e "um número de itens suspeitos localizados na vizinhança estão a ser examinados por agentes especializados e há uma zona de exclusão".

"Este ataque foi desenhado para atingir a comunidade judaica de Sydney", disse em conferência de imprensa Chris Minns, o governador de Nova Gales do Sul, onde decorreu o tiroteio. "O que devia ser uma noite de paz e alegria celebrada nessa comunidade com famílias, foi estilhaçada por este ataque horrorífico e maléfico".

O tiroteio aconteceu no local onde estava a ocorrer o evento "Chanukah by the Sea", no primeiro dia do Hanukkah, a festa religiosa judaica, perto de um parque infantil. Vários objetos suspeitos foram retirados de um automóvel estacionado nas imediações com a polícia a desconfiar que se poderão tratar de engenhos explosivos improvisados.

Uma das vítimas mortais é o rabino Eli Schlanger, que liderava a missão Chabad em Bondi há 18 anos, confirma a ABC Australia. Israel também já confirmou que um dos seus cidadãos estava entre os mortos e outro estaria ferido.

"Declarei isto um incidente terrorista", afirmou o comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon. "Sabemos que estavam lá muitas pessoas para celebrar uma ocasião feliz, a celebração do Hanukkah. E estavam bem mais de mil pessoas lá quando isto aconteceu".



O Presidente de Israel, Isaac Herzog, descreveu o tiroteio como um "ataque muito cruel sobre judeus".

O tiroteio ocorreu pelas 18h45 de domingo em Sydney, 7h45 em Portugal continental.