Secreta venezuelana detém director de meio de comunicação independente

O diretor de um meio de comunicação venezuelano na internet, Punto de Corte, o cientista político Nicmer Evans, foi detido no sábado pelos serviços de inteligência venezuelanos, denunciaram a sua esposa e organizações não-governamentais (ONG). Várias organizações de defesa das liberdades públicas e dos direitos humanos têm denunciado a perseguição sistemática de pessoas que se opõem ao governo venezuelano do presidente Nicolás Maduro. Uma delas, o Foro Penal, estima que há atualmente, pelo menos, 889 "prisioneiros políticos" no país.

No sábado à tarde, Evans, um politólogo de 50 anos, escreveu nas redes sociais que havia recebido a visita de funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin), que, sem mandado judicial, lhe pediram que os acompanhasse para uma "entrevista".

Um vídeo filmado por vizinhos mostra Evans a entrar com dois homens à paisana numa carrinha estacionada em frente à sua casa. "Eles dizem que vão fazer uma entrevista, vou voluntariamente. Vamos ver quais serão as consequências de tudo isto. Vou enfrentar a situação, não tenho nada a temer", afirmou Evans num vídeo publicado na rede social X. O Sebin recorre regularmente a intimações para "entrevistas", que resultam em "desaparecimentos forçados", explicou à agência France Presse Marino Alvarado, jurista da ONG Provea. A detenção de Evans foi confirmada pela esposa, Marta Cambero, que exigiu que as autoridades informassem onde seu marido está detido e que lhe prestassem os cuidados médicos necessários à hipertensão que sofre.