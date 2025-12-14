Síria detém cinco suspeitos de ataque que matou três norte-americanos em Palmira

A Síria deteve cinco pessoas suspeitas de terem ligações ao ataque a tiro contra as tropas norte-americanas e sírias na cidade de Palmira, no centro da Síria, no sábado, informou este domingo o Ministério do Interior.

Dois soldados do Exército dos EUA e um intérprete civil foram mortos por um atacante que alvejava um comboio de forças norte-americanas e sírias antes de ser morto a tiro. O Ministério do Interior sírio descreveu o atacante como um membro das forças de segurança sírias suspeito de simpatizar com o Estado Islâmico.

O ataque ocorreu pouco mais de um mês depois de a Síria ter anunciado a assinatura de um acordo de cooperação política com a coligação liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico, que coincidiu com a visita do presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, à Casa Branca.

"As nossas unidades realizaram uma operação de segurança precisa e decisiva na cidade de Palmira, após um cobarde ataque terrorista perpetrado ontem por um indivíduo ligado ao Estado Islâmico", afirmou o Ministério do Interior da Síria em comunicado.

"A operação foi conduzida em plena coordenação com o Serviço Geral de Informações e as forças da coligação internacional, e resultou na detenção de cinco suspeitos, que foram imediatamente encaminhados para interrogatório".

Três soldados norte-americanos ficaram feridos no ataque, informou o Comando Central das Forças Armadas dos EUA. A agência de notícias estatal síria SANA afirmou que dois militares sírios também ficaram feridos.

O Ministério do Interior da Síria disse ter avaliado o atacante poucos dias antes do ataque e concluído que poderia ter visões extremistas. Uma decisão sobre o seu futuro estava ainda pendente.

Nos últimos meses, a coligação liderada pelos EUA realizou ataques aéreos e operações terrestres na Síria visando suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico, frequentemente com a participação das forças de segurança sírias. No mês passado, a Síria realizou também uma campanha em todo o país, detendo mais de 70 pessoas acusadas de ligações ao grupo.

Os Estados Unidos mantêm tropas estacionadas no nordeste da Síria, no âmbito de um esforço de uma década para combater o Estado Islâmico, que controlou vastas áreas da Síria e do Iraque entre 2014 e 2019.

O Governo da Síria é agora liderado por antigos rebeldes que derrubaram o líder Bashar al-Assad no ano passado, após 13 anos de guerra civil, incluindo membros da antiga filial síria da Al-Qaeda que romperam com o grupo e entraram em confronto com o Estado Islâmico.