Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Síria detém cinco suspeitos de ataque que matou três norte-americanos em Palmira

14 dez, 2025 - 18:39 • Reuters

Dois soldados do Exército dos EUA e um intérprete civil foram mortos por um atacante que alvejava um comboio de forças norte-americanas e sírias antes de ser morto a tiro.

A+ / A-

A Síria deteve cinco pessoas suspeitas de terem ligações ao ataque a tiro contra as tropas norte-americanas e sírias na cidade de Palmira, no centro da Síria, no sábado, informou este domingo o Ministério do Interior.

Dois soldados do Exército dos EUA e um intérprete civil foram mortos por um atacante que alvejava um comboio de forças norte-americanas e sírias antes de ser morto a tiro. O Ministério do Interior sírio descreveu o atacante como um membro das forças de segurança sírias suspeito de simpatizar com o Estado Islâmico.

O ataque ocorreu pouco mais de um mês depois de a Síria ter anunciado a assinatura de um acordo de cooperação política com a coligação liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico, que coincidiu com a visita do presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, à Casa Branca.

"As nossas unidades realizaram uma operação de segurança precisa e decisiva na cidade de Palmira, após um cobarde ataque terrorista perpetrado ontem por um indivíduo ligado ao Estado Islâmico", afirmou o Ministério do Interior da Síria em comunicado.

"A operação foi conduzida em plena coordenação com o Serviço Geral de Informações e as forças da coligação internacional, e resultou na detenção de cinco suspeitos, que foram imediatamente encaminhados para interrogatório".

Três soldados norte-americanos ficaram feridos no ataque, informou o Comando Central das Forças Armadas dos EUA. A agência de notícias estatal síria SANA afirmou que dois militares sírios também ficaram feridos.

O Ministério do Interior da Síria disse ter avaliado o atacante poucos dias antes do ataque e concluído que poderia ter visões extremistas. Uma decisão sobre o seu futuro estava ainda pendente.

Nos últimos meses, a coligação liderada pelos EUA realizou ataques aéreos e operações terrestres na Síria visando suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico, frequentemente com a participação das forças de segurança sírias. No mês passado, a Síria realizou também uma campanha em todo o país, detendo mais de 70 pessoas acusadas de ligações ao grupo.

Os Estados Unidos mantêm tropas estacionadas no nordeste da Síria, no âmbito de um esforço de uma década para combater o Estado Islâmico, que controlou vastas áreas da Síria e do Iraque entre 2014 e 2019.

O Governo da Síria é agora liderado por antigos rebeldes que derrubaram o líder Bashar al-Assad no ano passado, após 13 anos de guerra civil, incluindo membros da antiga filial síria da Al-Qaeda que romperam com o grupo e entraram em confronto com o Estado Islâmico.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?