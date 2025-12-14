Tiroteio em praia de Sydney faz pelo menos dez mortos, incluindo um atirador. Um suspeito foi detido

[em atualização]

Pelo menos dez pessoas morreram num tiroteio na famosa praia de Bondi, em Sydney, revelaram as autoridades australianas. O número de mortos inclui um dos atiradores, enquanto o outro foi detido pela polícia e está entre os pelo menos 12 feridos.

"O segundo alegado atirador está em estado crítico", refere a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado. Dois agentes estão entre os feridos e "um número de itens suspeitos localizados na vizinhança estão a ser examinados por agentes especializados e há uma zona de exclusão".

O serviço de ambulâncias enviou pelo menos 25 meios para o local, entre ambulâncias, helicópteros e unidades de operações especiais. Pelo menos 16 pessoas foram transportadas para hospitais.

Segundo o canal ABC News, o tiroteio aconteceu no local para onde estava agendado o evento "Chanukah by the Sea", no primeiro dia do Hanukkah, a festa religiosa judaica. As autoridades australianas ainda não explicitaram a natureza ou motivação do tiroteio.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem desarmado a derrubar, pelas costas, um dos suspeitos enquanto este disparava na direção oposta. O homem conseguiu agarrar a arma do suspeito, que disparou um tiro enquanto lutavam, e retirou-a depois das mãos do suspeito, vestido com roupa preta, virando a arma contra o suspeito, que se começou a afastar.

O tiroteio ocorreu pelas 18h45 em Sydney, 7h45 em Portugal continental.