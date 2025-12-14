Ouvir
Tiroteio na Universidade de Brown. Detida "pessoa de interesse" em hotel de Rhode Island

14 dez, 2025 - 12:11 • João Pedro Quesado , Daniela Espírito Santo com Reuters

O tiroteio provocou dois mortos, oito feridos graves e um ligeiro. Sete dos feridos estão em condição estável, e um está em estado crítico, mas estável.

Uma pessoa foi detida em ligação ao tiroteio da noite de sábado na Universidade de Brown, em Providence, nos Estados Unidos da América (EUA), revelaram as autoridades este domingo.

O tiroteio provocou dois mortos, oito feridos graves e um ligeiro. Sete dos feridos estão em condição estável, e um está em estado crítico, mas estável. O ferido ligeiro já teve alta hospitalar.

As autoridades confirmaram, no entretanto, que os dois mortos eram estudantes daquela instituição da Ivy League. O ataque aconteceu num edifício de sete andares onde decorriam, na altura, exames finais.

Aos jornalistas, o presidente do município de Providence, Brett Smiley, descreveu a pessoa detida como "pessoa de interesse", não esclarecendo se é um suspeito ou apenas alguém com informações sobre possíveis suspeitos.

A polícia de Providence levantou a ordem de confinamento dada para todo o campus da Universidade de Brown. "Contudo, a atividade policial continua em áreas que ainda são consideradas uma cena de crime ativa", alertou o presidente do município.

Antes disso, foi divulgado um pequeno vídeo da "pessoa de interesse" que era procurada pelas autoridades, onde era possível ver-se uma pessoa vestida de preto a caminhar na zona circundante ao edifício atacado.

Já esta tarde, o chefe da polícia de Providence, Oscar Perez, assegurou que a "pessoa de interesse" que foi detida foi encontrada num hotel em Rhode Island. O suspeito, adianta, tem "vinte e poucos anos", mas nada mais foi adiantado de momento para não prejudicar a investigação em curso.

Mais detalhes foram avançados, no entretanto, pelo diretor do FBI, Kash Patel, que, via redes sociais, acrescentou que o suspeito estaria num quarto de hotel em Coventry, numa zona situada a cerca de 30 minutos de carro do campus da Universidade de Brown. Segundo Patel, uma equipa do FBI especializada em análise de dados de geolocalização conseguiu rastrear o telemóvel do suspeito.

A Universidade de Brown, uma das mais antigas instituições privadas de ensino nos EUA, cancelou as aulas e os exames na sequência do ataque. O edifício onde decorreu o incidente situa-se numa zona residencial, uma vez que o campus desta universidade não tem muros e incluir centenas de prédios. Nele, situa-se, por exemplo, os departamentos de engenharia e física. Como decorriam exames finais no local, as portas exteriores do edifício estavam destrancadas.

[Notícia atualizada às 18h56 de 14 de dezembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]

