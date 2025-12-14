Ouvir
Acordo de paz na Ucrânia

Ucrânia e EUA terminam negociações de paz em Berlim. Conversa continua segunda-feira

14 dez, 2025 - 20:15 • Reuters

Conversações deste domingo duraram cerca de cinco horas e devem ser retomadas esta segunda-feira.

As negociações entre as autoridades ucranianas e norte-americanas sobre as propostas para um acordo de paz na Ucrânia terminaram após mais de cinco horas este domingo e deverão ser retomadas na segunda-feira, disse um conselheiro presidencial ucraniano.

"As negociações duraram mais de cinco horas e terminaram por hoje com um acordo para serem retomadas amanhã de manhã", disse o assessor Dmytro Lytvyn aos jornalistas numa conversa através do WhatsApp.

Lytvyn disse que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, iria comentar as negociações na segunda-feira, assim que estivessem concluídas. As autoridades, disse Lytvyn, estavam a analisar os documentos preliminares.

