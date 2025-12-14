Uma pessoa detida em ligação a tiroteio na Universidade de Brown

Uma pessoa foi detida em ligação ao tiroteio da noite de sábado na Universidade de Brown, em Providence, nos Estados Unidos da América (EUA), revelaram as autoridades este domingo.

O presidente do município de Providence, Brett Smiley, descreveu a pessoa detida como "pessoa de interesse", não esclarecendo se é um suspeito ou apenas alguém com informações sobre possíveis suspeitos.

O tiroteio provocou dois mortos, oito feridos graves e um ligeiro. Sete dos feridos estão em condição estável, e um está em estado crítico, mas estável. O ferido ligeiro já teve alta, de acordo com Brett Smiley.

A polícia de Providence levantou a ordem de recolha dada ontem para todo o campus da Universidade de Brown. "Contudo, a atividade policial continua em áreas que ainda são consideradas uma cena de crime ativa", alertou o presidente do município.