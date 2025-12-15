Ouvir
Gripe das aves

Bruxelas atualiza medidas contra a gripe aviária após registar 74 novos casos

15 dez, 2025 - 11:56 • Lusa

Até ao momento, contam-se 18 casos de gripe aviária nos Estados-Membros e na Irlanda do Norte, no Reino Unido. Portugal já registou 46 focos de infeção.

A+ / A-

A Comissão Europeia atualizou esta segunda-feira as zonas de proteção e vigilância contra a gripe aviária de alta patogenicidade devido ao aparecimento de 74 novos casos em explorações avícolas dos Estados-Membros.

De acordo com a informação publicada no Jornal Oficial da União Europeia, até ao momento ocorreram casos de gripe aviária em explorações que criam aves de capoeira ou outras aves em cativeiro em 18 Estados-Membros e na Irlanda do Norte, no Reino Unido.

Dentro da União Europeia (UE), os países que até agora tiveram explorações afetadas, além de Portugal, são a Alemanha, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Hungria, Países Baixos, Áustria, Polónia e Suécia.

Portugal tem quatro vezes mais focos de gripe das aves em 2025 do que em 2024

País

Portugal tem quatro vezes mais focos de gripe das aves em 2025 do que em 2024

Autoridades sublinham que não há provas científica(...)

Desde a atualização anterior, a Bélgica, a Bulgária, a Dinamarca, a Alemanha, a Irlanda, a França, a Itália, a Lituânia, os Países Baixos, a Polónia, Portugal e a Eslováquia notificaram à Comissão novos surtos de GAAP em explorações avícolas.

Na semana passada, Portugal contabilizou mais dois novos casos de gripe aviária em Lisboa e Aveiro, registando, desde o início do ano, 46 focos de infeção pelo vírus da gripe aviária.

Perante esta situação, a Comissão Europeia atualizou as delimitações das zonas de proteção e vigilância e das zonas de restrição nesses países, para que estes focos não se propaguem.

Em Espanha, não se registaram novos casos e as zonas de proteção e restrição anteriormente delimitadas foram desativadas no dia 8 de dezembro.

Esta é uma doença viral infecciosa das aves que pode ter consequências graves na rentabilidade da criação de aves de capoeira, ao perturbar o comércio dentro da União e as exportações para países terceiros.

