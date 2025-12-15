Bruxelas discute novo pacote de apoio de dois anos à Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros reúnem-se esta manhã de segunda-feira, em Bruxelas, para discutir a proposta de apoio à Ucrânia para os próximos dois anos.

O objetivo é tentar desbloquear um acordo a tempo da reunião dos líderes da União Europeia, marcada para o final da semana.

Na agenda do encontro está também a proposta da Comissão Europeia de utilizar os ativos russos congelados na União Europeia para financiar a reconstrução da Ucrânia.

Entretanto, nas próximas horas, o chanceler alemão, Friedrich Merz, volta a receber em Berlim o Presidente ucraniano e os líderes de países aliados de Kiev, para debater as negociações com vista à paz na Ucrânia.

Nas últimas horas, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, escreveu na rede social X que as negociações com Volodymyr Zelensky, realizadas no domingo, foram muito produtivas.

O Presidente ucraniano admitiu ainda a possibilidade de retirar a candidatura da Ucrânia à NATO.

Se a adesão estiver fora de questão, então é preciso garantir reais de segurança para a Ucrânia. Palavras da chefe da diplomacia da União Europeia, há minutos, à entrada para uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas.

Kaja Kallas afirmou que as garantias de segurança para a Ucrania devem ser "tropas reais" no terreno: "Temos de ver quais as garantias de segurança que sejam tangíveis".

"Os países estão na NATO, porque não querem ser invadidos ou atacados pela Rússia. Não podem haver só promessas", realça, ainda.