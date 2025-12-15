Corina Machado fraturou vértebra enquanto fugia da Venezuela para receber Nobel da Paz

María Corina Machado fraturou uma vértebra enquanto fugia secretamente da Venezuela, rumo a Oslo, num pequeno barco, para receber o Nobel da Paz.

A líder da oposição ao regime de Nicolás Maduro desafiou a proibição de viajar que vigorava há mais de uma década e confirmou o acidente ao jornal norueguês "Aftenposten".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Já na Noruega, os médicos que examinaram Corina Machado diagnosticaram uma fratura nas costas. A lesão, segundo o diário norueguês, ocorreu em condições meteorológicas adversas durante a viagem de barco.

A laureada deixou a Venezuela de barco no início da semana passada e viajou para a ilha de Curaçao, nas Caraíbas. De lá seguiu num avião privado norte-americano para a Noruega.



Planos de regresso à política

A laureada com o prémio Nobel da Paz planeia regressar à política ativa venezuelana, com o apoio do recém eleito Presidente do Chile, José Antonio Kast.

À terceira tentativa, a vitória do ultraconservador neste domingo foi celebrada por Corina Machado com uma publicação na rede social X (antigo Twitter).