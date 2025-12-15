Corina Machado fraturou vértebra enquanto fugia da Venezuela para receber Nobel da Paz

15 dez, 2025 - 15:43 • Catarina Magalhães , com Reuters
María Corina Machado fraturou uma vértebra enquanto fugia secretamente da Venezuela, rumo a Oslo, num pequeno barco, para receber o Nobel da Paz.
A líder da oposição ao regime de Nicolás Maduro desafiou a proibição de viajar que vigorava há mais de uma década e confirmou o acidente ao jornal norueguês "Aftenposten".
Já na Noruega, os médicos que examinaram Corina Machado diagnosticaram uma fratura nas costas. A lesão, segundo o diário norueguês, ocorreu em condições meteorológicas adversas durante a viagem de barco.
A laureada deixou a Venezuela de barco no início da semana passada e viajou para a ilha de Curaçao, nas Caraíbas. De lá seguiu num avião privado norte-americano para a Noruega.
A laureada com o prémio Nobel da Paz planeia regressar à política ativa venezuelana, com o apoio do recém eleito Presidente do Chile, José Antonio Kast.
À terceira tentativa, a vitória do ultraconservador neste domingo foi celebrada por Corina Machado com uma publicação na rede social X (antigo Twitter).
Na mesma mensagem, a líder da oposição diz ainda confiar na ajuda de Kast para uma "transição ordeira para a democracia na Venezuela".
"Sabemos que contaremos com o seu apoio para a reconstrução do nosso país e para consolidar um hemisfério seguro, próspero e livre."