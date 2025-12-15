Detido um dos filhos de Rob Reiner e Michelle Singer, encontrados mortos em casa

15 dez, 2025 - 16:22 • Redação com Lusa
Um dos filhos do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer, encontrados mortos em casa no domingo, em Los Angeles, foi detido hoje, avançou a agência Associated Press (AP).
De acordo com fonte policial, que falou com a AP sob anonimato, o detido é Nick Reiner, de 32 anos, um dos quatro filhos de Rob Reiner e Michele Singer.
O realizador e a fotógrafa, de 78 e 68 anos, foram encontrados mortos em casa, estando a polícia a investigar um homicídio.
Reiner e Singer terão sido esfaqueados. O corpo de bombeiros de Los Angeles indicou que atendeu uma chamada para assistência médica pouco depois das 15h30 (23h20 em Lisboa), tendo posteriormente encontrado os dois já sem vida.
Rob Reiner ficou conhecido na década de 1970 como ator, na série "Uma família às direitas", na qual interpretava o papel de genro de Archie Bunker, interpretado por Carol O"Connor.
Mas foi como realizador que fez grande parte da carreira. Entre os muitos filmes que realizou contam-se "A Few Good Men" ("Uma questão de honra"), "When Harry Met Sally" ("Um amor inevitável"), "The Princess Bride" ("A princesa prometida") e "Stand by Me" ("Conta comigo").
Os investigadores acreditam que Reiner e Singer fo(...)
Filho da lenda da comédia Carl Reiner, Rob Reiner era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava "When Harry Met Sally" e juntos tiveram três filhos.
Antes, Rob Reiner tinha sido casado com a atriz e realizadora Penny Marshall, entre 1971 e 1981, tendo adotado a filha desta, Tracy Reiner.
A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, considerou a morte de Reiner como uma perda devastadora para a cidade. "As contribuições de Rob Reiner repercutem-se em toda a cultura e sociedade norte-americanas, e ele melhorou inúmeras vidas através do seu trabalho criativo e defesa da justiça social e económica", disse Bass em comunicado.
"Aclamado ator, realizador, produtor, escritor e ativista político ativo, sempre usou seus dons a serviço dos outros", acrescentou Karen Bass sobre o cineasta.
O casal vivia no bairro de Brentwood, local situado a cerca de um quilómetro e meio da casa onde a mulher de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, e o amigo Ron Goldman foram assassinados em 1994.