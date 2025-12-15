Detido um dos filhos de Rob Reiner e Michelle Singer, encontrados mortos em casa

Um dos filhos do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer, encontrados mortos em casa no domingo, em Los Angeles, foi detido hoje, avançou a agência Associated Press (AP).

De acordo com fonte policial, que falou com a AP sob anonimato, o detido é Nick Reiner, de 32 anos, um dos quatro filhos de Rob Reiner e Michele Singer.

O realizador e a fotógrafa, de 78 e 68 anos, foram encontrados mortos em casa, estando a polícia a investigar um homicídio.

Reiner e Singer terão sido esfaqueados. O corpo de bombeiros de Los Angeles indicou que atendeu uma chamada para assistência médica pouco depois das 15h30 (23h20 em Lisboa), tendo posteriormente encontrado os dois já sem vida.

Rob Reiner ficou conhecido na década de 1970 como ator, na série "Uma família às direitas", na qual interpretava o papel de genro de Archie Bunker, interpretado por Carol O"Connor.

Mas foi como realizador que fez grande parte da carreira. Entre os muitos filmes que realizou contam-se "A Few Good Men" ("Uma questão de honra"), "When Harry Met Sally" ("Um amor inevitável"), "The Princess Bride" ("A princesa prometida") e "Stand by Me" ("Conta comigo").