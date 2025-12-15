FBI impede atentados à bomba em Los Angeles

O FBI impediu a execução de um plano de atentado com recurso a explosivos, que visava vários alvos na Califórnia, incluindo agentes e viaturas do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE).

A Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou esta segunda-feira que quatro indivíduos foram formalmente acusados de conspiração e posse de engenho destrutivo não registado.

Os suspeitos — Audrey Illeene Carroll (30 anos), Zachary Aaron Page (32), Dante Gaffield (24) e Tina Lai (41) — terão pertencido ao autoproclamado Turtle Island Liberation Front, um grupo descrito como “pró-Palestina, anti-governo e anti-capitalista”.

De acordo com a acusação, o grupo planeava colocar engenhos explosivos em cinco locais da zona de Los Angeles na noite de 31 de dezembro.

Segundo o FBI, o plano foi neutralizado antes de qualquer dispositivo funcional ter sido montado. As autoridades referem que, a 12 de dezembro, os suspeitos deslocaram-se ao deserto de Mojave para realizar testes com explosivos, sendo detidos nesse mesmo dia. A operação contou com informações obtidas junto de uma fonte confidencial paga.

A investigação teve origem num documento manuscrito de oito páginas intitulado “Operation Midnight Sun”, entregue por Carroll à fonte.

Este plano terá servido de base para o recrutamento dos restantes três suspeitos, com comunicações trocadas através de um grupo privado na aplicação Signal, denominado “Order of the Black Lotus”, descrito por um dos membros como sendo “radical”.

As imagens de videovigilância obtidas pelo FBI mostram os suspeitos a manipular químicos e outros materiais usados na construção de bombas num local isolado.