Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operation Midnight Sun

FBI impede atentados à bomba em Los Angeles

15 dez, 2025 - 19:02 • Fábio Monteiro com Reuters

Quatro pessoas foram detidas nos Estados Unidos por alegadamente planearem atentados com explosivos em Los Angeles na noite de passagem de ano. O FBI impediu a concretização do ataque antes de os dispositivos estarem operacionais.

A+ / A-

O FBI impediu a execução de um plano de atentado com recurso a explosivos, que visava vários alvos na Califórnia, incluindo agentes e viaturas do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE).

A Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou esta segunda-feira que quatro indivíduos foram formalmente acusados de conspiração e posse de engenho destrutivo não registado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Os suspeitos — Audrey Illeene Carroll (30 anos), Zachary Aaron Page (32), Dante Gaffield (24) e Tina Lai (41) — terão pertencido ao autoproclamado Turtle Island Liberation Front, um grupo descrito como “pró-Palestina, anti-governo e anti-capitalista”.

De acordo com a acusação, o grupo planeava colocar engenhos explosivos em cinco locais da zona de Los Angeles na noite de 31 de dezembro.

Segundo o FBI, o plano foi neutralizado antes de qualquer dispositivo funcional ter sido montado. As autoridades referem que, a 12 de dezembro, os suspeitos deslocaram-se ao deserto de Mojave para realizar testes com explosivos, sendo detidos nesse mesmo dia. A operação contou com informações obtidas junto de uma fonte confidencial paga.

A investigação teve origem num documento manuscrito de oito páginas intitulado “Operation Midnight Sun”, entregue por Carroll à fonte.

Este plano terá servido de base para o recrutamento dos restantes três suspeitos, com comunicações trocadas através de um grupo privado na aplicação Signal, denominado “Order of the Black Lotus”, descrito por um dos membros como sendo “radical”.

As imagens de videovigilância obtidas pelo FBI mostram os suspeitos a manipular químicos e outros materiais usados na construção de bombas num local isolado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 15 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?