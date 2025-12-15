Greve leva Museu do Louvre a não abrir portas esta segunda-feira

O Museu do Louvre não vai abrir portas esta segunda-feira devido a uma greve dos funcionários.

Segundo a Reuters, a decisão foi aprovada por cerca de 400 trabalhadores, que exigem melhores salários e condições laborais. No site oficial, o Louvre confirma que ficará fechado devido a greve.

A disrupção deve afetar milhares de turistas que planeavam visitar o museu e as suas redondezas esta segunda-feira. Em média, cerca de 30 mil pessoas visitam o local todos os dias.

Três sindicatos que representam funcionários do Louvre criticam "condições de trabalho cada vez mais degradantes" e falta de recursos humanos para dar resposta às visitas diárias.

A paralisação surge num contexto de forte controvérsia devido ao estado de degradação de algumas das suas instalações e ao roubo das joias da coroa da França, ocorrido em outubro.



Um encerramento semelhante, por greve, já tinha acontecido em junho, na altura sem aviso prévio. A greve espontânea eclodiu durante uma reunião interna, quando vigilantes de sala, funcionários de bilheteira e seguranças se recusaram a assumir os seus postos, em protesto contra multidões incontroláveis, falta crónica de pessoal e aquilo que um sindicato descreveu como "condições de trabalho insustentáveis."

O encerramento do Museu do Louvre ao público é um acontecimento raro, tendo acontecido apenas durante guerras, na pandemia e em algumas greves --- incluindo paralisações espontâneas devido à sobrelotação em 2019 e preocupações com a segurança em 2013.

O plano de renovação de Macron, batizado como "Nova Renascença do Louvre", promete resolver o problema, atribuindo a Mona Lisa uma sala própria, acessível com bilhetes e com hora marcada, estando também prevista, até 2031, uma nova entrada junto ao rio Sena para aliviar a pressão sobre a entrada principal, que fica sob a pirâmide.

"As condições de exibição, explicação e apresentação estarão à altura do que a Mona Lisa merece", afirmou Macron, em janeiro.

No ano passado, o Louvre recebeu 8,7 milhões de visitantes, mais do dobro daquilo para que foi projetado.

