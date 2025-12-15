Milhares em vigília pelas vítimas de ataque terrorista na Austrália

15 dez, 2025 - 14:00 • Catarina Magalhães
Milhares reuniram-se esta segunda-feira na famosa praia de Bondi, em Sydney, onde foi conduzido um ataque terrorista este domingo, que vitimou 15 pessoas, num evento judaico para celebrar o "Hanukkah".
Entre os sobreviventes, 27 pessoas continuam hospitalizadas e seis destas estão em estado crítico. Uma criança de dez anos acabou por não resistir aos ferimentos.
Pai e filho são os autores do tiroteio na Austrália. Durante as operações de detenção, o homem de 50 anos morreu alvejado pela polícia e o filho, de 24 anos, continua hospitalizado sob vigilância policial.
Num manto de flores e velas, a comunidade chora o massacre mais mortífero da última década na Austrália.
É necessário "erradicar o ódio dos nossos corações(...)
"Ontem aconteceu um evento trágico, mas a luz vai sempre prevalecer", disse o rabino Yossi Shuchat durante a cerimónia judaica, citado pela ABC Australia.
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, já anunciou esta segunda-feira que o governo vai "endurecer as leis" de posse de armas, após condenar o "ato de pura maldade".
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também afirmou estar "horrorizado" com o ataque "hediondo". "O meu coração está com a comunidade judaica mundial."
Mundo
Dois atacantes dispararam este domingo contra uma (...)
O número de vítimas poderia ter sido superior, não fosse a coragem de um "herói" desarmado que derrubou e tirou a arma a um dos atiradores. Chama-se Ahmed al-Ahmed, tem 43 anos e é dono de uma frutaria na zona sudoeste de Sydney e está agora internado num hospital da cidade.
Sofreu dois ferimentos de bala, um no braço e outro na mão, mas a comunidade mobilizou-se e já angariou mais de 600 mil euros para acelerar a recuperação.