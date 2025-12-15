"Nada vai parar Putin se não dermos resposta séria", diz Rangel

15 dez, 2025 - 17:21 • Catarina Magalhães
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz estar confiante de que esta é uma "semana decisiva" para o futuro da Ucrânia.
Rangel acredita num desfecho positivo para o financiamento da Ucrânia para 2026 e 2027 e disse esperar que o congelamento dos ativos russos anunciado na passada sexta-feira "tem pernas para andar" e ajudar a Ucrânia e a própria União Europeia (UE) na resolução do conflito.
"Nada vai parar Putin se não dermos resposta séria", afirmou Paulo Rangel sobre o bloqueio dos fundos, no valor de 210 mil milhões de euros, por tempo indeterminado.
Caso este plano não avance, a alternativa é fazer um empréstimo conjunto entre os 27 membros. Porém, o Paulo Rangel admite até mesmo uma solução mista.
Se a Rússia não for "detida" nos avanços militares, "vai de certeza querer continuar a ampliar o seu território e a sua esfera de influência", assegura.
As negociações na UE estão "cada vez mais difíceis", segundo a vice-Presidente da Comissão Europeia, mas o ministro português considera que os representantes europeus vão chegar a um acordo.
"Portugal apoia um futuro alargamento da NATO com a entrada da Ucrânia", reforçou Rangel.
Já o Kremlin insiste na exigência para que a NATO não aceite a entrada da Ucrânia na organização e espera que os Estados Unidos da América atualizem Moscovo sobre a reunião desta segunda-feira entre os aliados europeus e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.