Ucrânia

"Nada vai parar Putin se não dermos resposta séria", diz Rangel

15 dez, 2025 - 17:21 • Catarina Magalhães

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, esta é uma "semana decisiva" para o futuro da Ucrânia e diz que o congelamento dos ativos russos por tempo indeterminado "tem pernas para andar", ajudando a Ucrânia no conflito.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz estar confiante de que esta é uma "semana decisiva" para o futuro da Ucrânia.

Rangel acredita num desfecho positivo para o financiamento da Ucrânia para 2026 e 2027 e disse esperar que o congelamento dos ativos russos anunciado na passada sexta-feira "tem pernas para andar" e ajudar a Ucrânia e a própria União Europeia (UE) na resolução do conflito.

"Nada vai parar Putin se não dermos resposta séria", afirmou Paulo Rangel sobre o bloqueio dos fundos, no valor de 210 mil milhões de euros, por tempo indeterminado.

Caso este plano não avance, a alternativa é fazer um empréstimo conjunto entre os 27 membros. Porém, o Paulo Rangel admite até mesmo uma solução mista.

Se a Rússia não for "detida" nos avanços militares, "vai de certeza querer continuar a ampliar o seu território e a sua esfera de influência", assegura.

As negociações na UE estão "cada vez mais difíceis", segundo a vice-Presidente da Comissão Europeia, mas o ministro português considera que os representantes europeus vão chegar a um acordo.

"Portugal apoia um futuro alargamento da NATO com a entrada da Ucrânia", reforçou Rangel.

Já o Kremlin insiste na exigência para que a NATO não aceite a entrada da Ucrânia na organização e espera que os Estados Unidos da América atualizem Moscovo sobre a reunião desta segunda-feira entre os aliados europeus e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

