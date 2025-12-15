Nobel da Paz Narges Mohammadi hospitalizada após detenção violenta no Irão

A ativista iraniana Narges Mohammadi, Prémio Nobel da Paz em 2023, foi hospitalizada duas vezes após ser violentamente agredida por agentes à paisana, durante uma detenção na passada sexta-feira, em Mashhad. A notícia é avançada pela “BBC”.

Mohammadi, de 53 anos, foi detida depois de discursar numa cerimónia em homenagem a Khosrow Alikordi, ativista e advogado encontrado morto em circunstâncias consideradas suspeitas. A Fundação Narges, citando familiares, afirma que cerca de 15 agentes a agrediram com bastões na cabeça e no pescoço.

“A intensidade dos golpes foi tão forte e repetida que foi levada ao hospital duas vezes,” contou Mohammadi à família numa breve chamada telefónica feita no domingo.

Desde 2021, a ativista cumpre uma pena de 13 anos de prisão por alegada propaganda contra o Estado e conspiração contra a segurança nacional. Foi libertada temporariamente em dezembro de 2024 por motivos de saúde, mas continuou a sua atividade pública.

Segundo a Fundação, foi acusada de colaborar com Israel e ameaçada de morte: “Vamos pôr a tua mãe de luto.”

O procurador de Mashhad confirmou 39 detenções, acusando os presentes de incitarem à desordem com palavras de ordem “fora das normas”.

O Comité Nobel exigiu a libertação imediata de Mohammadi. O cineasta Jafar Panahi e outros ativistas denunciaram o caso como reflexo da falta de liberdade e de responsabilização no Irão.