Papa condena ataque antissemita em Sydney

O Papa Leão XIV pediu esta segunda-feira o fim da "violência antissemita" e do ódio, referindo-se ao ataque terrorista islâmico em Sydney durante um feriado judaico, que fez pelo menos 15 mortos.

"Confio ao Senhor as vítimas do ataque terrorista de ontem contra a comunidade judaica de Sydney. Basta destas formas de violência anti-semita! Devemos erradicar o ódio dos nossos corações", declarou o pontífice norte-americano num discurso no Vaticano.

A Austrália está de luto esta segunda-feira, um dia depois de um ataque levado a cabo por dois homens (pai e um filho) que dispararam armas de fogo sobre centenas de pessoas reunidas numa praia de Sidney para o feriado judaico de Hanukkah, matando 15 pessoas, incluindo uma criança.

De acordo com as autoridades australianas, 42 pessoas ficaram feridas.

Os agressores eram Sajid Akram, de 50 anos, que entrou na Austrália com um visto em 1998 e tinha porte de seis armas de fogo, e o filho Naveed Akram, de 24 anos, nascido no país, segundo a polícia de Nova Gales do Sul, estado cuja capital é Sidney.

O pai foi morto a tiro pela polícia e o filho está hospitalizado em estado grave, segundo a polícia.