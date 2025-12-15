Ouvir
Papa condena ataque antissemita em Sydney

15 dez, 2025 - 13:52 • Lusa

É necessário "erradicar o ódio dos nossos corações", diz Leão XVI. Ataque fez 16 mortos, incluindo um dos atiradores.

A+ / A-

O Papa Leão XIV pediu esta segunda-feira o fim da "violência antissemita" e do ódio, referindo-se ao ataque terrorista islâmico em Sydney durante um feriado judaico, que fez pelo menos 15 mortos.

"Confio ao Senhor as vítimas do ataque terrorista de ontem contra a comunidade judaica de Sydney. Basta destas formas de violência anti-semita! Devemos erradicar o ódio dos nossos corações", declarou o pontífice norte-americano num discurso no Vaticano.

A Austrália está de luto esta segunda-feira, um dia depois de um ataque levado a cabo por dois homens (pai e um filho) que dispararam armas de fogo sobre centenas de pessoas reunidas numa praia de Sidney para o feriado judaico de Hanukkah, matando 15 pessoas, incluindo uma criança.

De acordo com as autoridades australianas, 42 pessoas ficaram feridas.

Os agressores eram Sajid Akram, de 50 anos, que entrou na Austrália com um visto em 1998 e tinha porte de seis armas de fogo, e o filho Naveed Akram, de 24 anos, nascido no país, segundo a polícia de Nova Gales do Sul, estado cuja capital é Sidney.

O pai foi morto a tiro pela polícia e o filho está hospitalizado em estado grave, segundo a polícia.

Esta segunda-feira, na praia de Bondi, os pertences pessoais ainda jaziam na areia manchada de sangue, cerca de 20 horas após o ataque.

"O que assistimos ontem (domingo) foi um ato puramente maligno, antissemita e terrorista na nossa terra", declarou o primeiro-ministro, Anthony Albanese, ao depositar flores no local, na costa do Pacífico.

A Austrália, que não enfrentava um massacre deste tipo desde 1996, colocou todas suas bandeiras a meia haste, por ordem de Albanese, que propôs também uma legislação mais rigorosa sobre a posse de armas de fogo.

Saiba Mais
