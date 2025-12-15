Rússia deteve 12 pessoas acusadas de sabotagem a mando de Kiev

As forças de segurança da Rússia detiveram esta segunda-feira 12 pessoas em cinco regiões do país acusadas de envolvimento em supostos atos de sabotagem a mando da Ucrânia, disseram as autoridades de Moscovo.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) afirmou, em comunicado, que conseguiu travar as ações dos cidadãos russos que, "agindo sob ordens do exterior", realizavam ataques contra as forças de segurança e interferiam ilegalmente no setor dos transportes.

Durante o interrogatório, os detidos revelaram que, após terem sido contactados por grupos de "alegados burlões", pediram empréstimos avultados que transferiram para contas bancárias na Rússia.

Posteriormente, indivíduos que se faziam passar por polícias russos induziram-nos a realizar atividades ilegais sob o pretexto de evitar a detenção por ligações às Forças Armadas ucranianas.

O FSB disse ainda que os serviços de informações ucranianos estão a utilizar ativamente as redes sociais e a internet para persuadirem os cidadãos russos a cometerem crimes puníveis com longas penas de prisão.