Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Rússia deteve 12 pessoas acusadas de sabotagem a mando de Kiev

15 dez, 2025 - 10:08 • Lusa

Detidos revelaram que, após terem sido contactados por grupos de "alegados burlões", pediram empréstimos avultados que transferiram para contas bancárias na Rússia.

A+ / A-

As forças de segurança da Rússia detiveram esta segunda-feira 12 pessoas em cinco regiões do país acusadas de envolvimento em supostos atos de sabotagem a mando da Ucrânia, disseram as autoridades de Moscovo.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) afirmou, em comunicado, que conseguiu travar as ações dos cidadãos russos que, "agindo sob ordens do exterior", realizavam ataques contra as forças de segurança e interferiam ilegalmente no setor dos transportes.

Durante o interrogatório, os detidos revelaram que, após terem sido contactados por grupos de "alegados burlões", pediram empréstimos avultados que transferiram para contas bancárias na Rússia.

Posteriormente, indivíduos que se faziam passar por polícias russos induziram-nos a realizar atividades ilegais sob o pretexto de evitar a detenção por ligações às Forças Armadas ucranianas.

O FSB disse ainda que os serviços de informações ucranianos estão a utilizar ativamente as redes sociais e a internet para persuadirem os cidadãos russos a cometerem crimes puníveis com longas penas de prisão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?