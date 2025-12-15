TPI rejeita pedido de Israel para travar investigação à guerra em Gaza

"A decisão demonstra o desprezo do TPI pela soberania de Estados que não são membros do tribunal" , reagiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, através da rede social X.

A decisão foi tomada pelos juízes de recurso, que confirmaram a validade da investigação do gabinete da procuradoria, abrangendo também os acontecimentos posteriores ao ataque do Hamas contra Israel, ocorrido a 7 de outubro de 2023.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) rejeitou esta segunda-feira um recurso apresentado por Israel, mantendo em curso a investigação a alegados crimes de guerra cometidos durante o conflito na Faixa de Gaza.

Israel não reconhece a jurisdição do tribunal com sede em Haia e nega qualquer envolvimento em crimes de guerra na Faixa de Gaza, justificando a sua campanha militar com o objetivo de eliminar o grupo Hamas.

Apesar de ter emitido um mandado de detenção para o líder do Hamas, Ibrahim al-Masri, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, o TPI acabou por o retirar após relatos credíveis da sua morte.

A guerra, embora terminada com um cessar-fogo a 10 de outubro, deixou grande parte da infraestrutura de Gaza destruída e a população em condições humanitárias extremas.

De acordo com autoridades de saúde de Gaza, cujos dados são frequentemente citados pela ONU, cerca de 67 mil palestinianos terão sido mortos por forças israelitas desde o início da ofensiva.

O recurso agora rejeitado é apenas um entre vários apresentados por Israel, que contesta tanto a legitimidade da investigação como os mandados de detenção emitidos no ano passado para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant.

O TPI não avançou com datas para decisões sobre os restantes recursos.