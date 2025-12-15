Trump assina ordem executiva e classifica fentanil como arma de destruição maciça

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta segunda-feira uma ordem executiva que classifica o fentanil ilícito e o seu principal precursor químico como armas de destruição maciça (ADM).

A decisão insere-se numa nova estratégia federal que trata o combate ao fentanil como uma questão de segurança nacional.

“Com esta histórica ordem executiva que vou assinar hoje, estamos a classificar formalmente o fentanil como uma arma de destruição maciça, que é aquilo que realmente é”, afirmou Trump durante uma cerimónia na Casa Branca.

De acordo com o site da presidência norte-americana, a medida determina uma série de ações coordenadas entre departamentos federais, incluindo o reforço de acusações penais, sanções económicas e a possibilidade de mobilização de recursos militares em caso de emergência envolvendo ADM.

Trump enquadra esta decisão num esforço mais vasto para “erradicar o fentanil das ruas da América”, que inclui a declaração de emergência nacional na fronteira sul, a designação de oito cartéis como organizações terroristas estrangeiras, tarifas sobre países como México, Canadá e China, e ainda ataques militares contra alvos ligados ao narcotráfico.