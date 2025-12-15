Ouvir
UE sanciona cinco empresários por facilitarem operações da "frota fantasma" russa

15 dez, 2025 - 14:59 • Lusa

Cinco empresários e quatro organizações foram acusadas de "providenciarem uma fonte de receita considerável" ao Governo russo. Implicados ajudavam a contornar as medidas sancionatórias ocidentais contra as vendas de petróleo.

A+ / A-

A União Europeia (UE) sancionou esta segunda-feira cinco empresários e quatro organizações por alegadamente facilitarem as operações da chamada "frota fantasma" russa, utilizada por Moscovo para contornar as medidas sancionatórias ocidentais contra as vendas de petróleo.

Em comunicado, o Conselho da União Europeia anunciou que aplicou restrições a cinco empresários por facilitarem "direta ou indiretamente" as operações das embarcações que serão parte da "frota fantasma" e por ligações à petrolífera russa Rosneft e Lukoil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Conselho da UE acusa estes indivíduos e empresas de "providenciarem uma fonte de receita considerável" ao Governo russo, que depois é canalizada para alimentar o conflito na Ucrânia.

Em simultâneo, a UE afirma acreditar que estes empresários e empresas controlam embarcações e são responsáveis pelo transporte de petróleo e derivados, e por "práticas de alto risco". As empresas alvos de sanções são oriundas da Rússia, dos Emirados Árabes Unidos e do Vietname.

Como ocorre com todos os visados pelo regime de sanções da UE, os sancionados não podem transitar nos países do bloco comunitário europeu e todos os recursos que tenham em qualquer dos 27 países ficam congelados.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

