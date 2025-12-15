Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

União Europeia prolonga por mais um ano sanções à Venezuela

15 dez, 2025 - 11:09 • Lusa

Atualmente, estão 69 pessoas na lista das sanções, que incluem o congelamento de bens e a proibição do fornecimento de fundos ou recursos económicos, tanto direta como indiretamente.

A+ / A-

A União Europeia (UE) prolongou esta segunda-feira por mais um ano, até janeiro de 2027, as sanções impostas à Venezuela, tendo em conta a situação no país.

As medidas restritivas relevam "das ações persistentes contra a democracia e o Estado de direito, bem como as continuadas violações de direitos humanos e a repressão da oposição democrática", incluindo após as eleições presidenciais de julho de 2024, cujo resultado a UE não reconhece, refere o Conselho da UE num comunicado.

Atualmente, estão 69 pessoas na lista das sanções, que incluem o congelamento de bens e a proibição do fornecimento de fundos ou recursos económicos, tanto direta como indiretamente.

Além disso, estão impedidos de viajar para a UE.

As medidas restritivas à Venezuela vigoram desde 2017, ainda com Hugo Chávez na Presidência e prosseguiram com Nicolás Maduro, e incluem ainda um embargo à venda de armas e outro equipamento que possa ser usado para repressão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?