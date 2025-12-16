Contra o “greenwashing” da indústria, roupa vendida na UE terá de provar que é sustentável a partir de 2027

A roupa vendida na União Europeia terá, a partir de 2027, um passaporte digital que mostra se é, de facto, sustentável. A medida visa combater alegações falsas sobre o impacto ambiental da indústria da moda.

Os consumidores vão poder usar QR codes para aceder a dados como o tipo de materiais, o consumo de água e energia e quem esteve envolvido na produção. A exigência faz parte dos novos planos da UE para reforçar a transparência no setor.

Fabricantes no Bangladesh, segundo maior exportador mundial de vestuário, estão entre os primeiros a serem afetados.

“O passaporte digital pode mostrar, com detalhe, a pegada ambiental de cada peça – desde o campo de algodão até à loja”, afirmou Asif Ibrahim, vice-presidente da empresa de fabrico de vestuário Newage Group of Industries, com sede em Daca, Bangladesh.

A maioria dos fabricantes já fornece informações para auditorias, mas nem sempre os dados são fiáveis. Um relatório da Greenpeace revelou que muitas marcas exageram os seus esforços, incluindo reciclagem de plástico que não vem da indústria têxtil.

“É essencial fornecer dados reais e rastreáveis para acabar com o 'greenwashing'”, defende Rezwan Ahmed, diretor executivo da Aus Bangla Jutex Ltd, empresa que produz sacos, bonés e aventais com algodão reciclado e orgânico.

A mudança exige investimento em equipamentos e formação, especialmente para pequenas fábricas, que são maioria no Bangladesh.

“As marcas e organizações de apoio ao desenvolvimento devem ajudar os fornecedores. O Governo deve premiar os que se adaptarem primeiro”, afirma Asif Ibrahim.