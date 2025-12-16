Filho do realizador Rob Reiner acusado da morte dos pais

Nick Reiner, o filho mais novo do realizador norte-americano Rob Reiner e principal suspeito da morte do pai e da mãe, Michel Reiner, vai ser acusado de dois crimes de homicídio em primeiro grau.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo procurador do condado de Los Angeles, no estado da Califórnia.

Nick Reiner também vai ser acusado de utilizar no crime uma arma perigosa e letal - uma faca.

O crime que está a chocar a América aconteceu no fim de semana, na residência do realizador e ativista político Rob Reiner, de 78 anos, em Los Angeles.

Segundo os procuradores, as provas recolhidas pelo Departamento de Polícia de Los Angeles conduziram os investigadores de homicídios até Nick, que foi detido sem oferecer resistência.



A polícia remeteu o caso para o Gabinete do Procurador do Condado de Los Angeles na terça-feira, e o procurador distrital, Nathan Hochman, afirmou em conferência de imprensa que duas acusações de homicídio em primeiro grau seriam formalmente apresentadas em tribunal contra Nick Reiner ainda esta terça-feira.

Hochman indicou que os crimes são puníveis com pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou com pena de morte, embora os procuradores ainda não tenham decidido se irão requerer a pena capital.

O procurador distrital confirmou que foi utilizada uma faca nos homicídios, mas forneceu poucos detalhes sobre a investigação ou as circunstâncias dos crimes.

Vários órgãos de comunicação social noticiaram que Nick Reiner terá sido visto a discutir com os pais na noite de sábado, durante uma festa de fim de ano organizada pelo comediante Conan O’Brien.

Nick Reiner, o mais novo dos dois filhos do casal, falou publicamente no passado sobre a sua luta de vários anos contra o abuso de substâncias e a situação de sem-abrigo.

Desde que foi formalmente detido, na noite de domingo, sob suspeita de homicídio, encontra-se preso sem direito a fiança numa unidade prisional do Condado de Los Angeles.

O conceituado advogado de defesa de Los Angeles Alan Jackson, que representa Reiner, afirmou que o seu cliente ainda não tinha recebido autorização médica para comparecer na primeira audiência judicial prevista para terça-feira, podendo a leitura das acusações ocorrer na quarta-feira.