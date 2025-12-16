Ouvir
Kremlin rejeita trégua na guerra contra a Ucrânia no Natal

16 dez, 2025 - 11:14 • Lusa

Peskov acrescentou que a cessação das hostilidades "depende de se chegar ou não a um acordo, como disse Trump".

A+ / A-

O Kremlin rejeitou esta terça-feira a trégua de Natal proposta pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, e apoiada pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após conversações mantidas com os Estados Unidos em Berlim.

"Queremos a paz, não uma trégua que dê fôlego aos ucranianos e permita que se prepararem para continuar com a guerra", disse Dmitri Peskov, porta-voz da Presidência russa, na sua conferência de imprensa diária por telefone

Peskov acrescentou que a cessação das hostilidades "depende de se chegar ou não a um acordo, como disse o Presidente [norte-americano, Donald] Trump".

"Se os ucranianos forem movidos pelo desejo de substituir a procura de um acordo por soluções de curto prazo e inviáveis, dificilmente estaremos dispostos a participar", observou o porta-voz russo.

Peskov sublinhou que a posição da Rússia é "bem conhecida e consistente" e expressou a sua convicção de que esta é compreendida tanto por Washington como por Kiev.

"Queremos parar a guerra, alcançar os nossos interesses e garantir a paz na Europa para o futuro", enfatizou.

Friedrich Merz propôs uma trégua de Natal na segunda-feira, que foi imediatamente apoiada por Volodymyr Zelensky.

O Presidente ucraniano adiantou ainda que os Estados Unidos também apoiavam esta trégua natalícia.

O chanceler alemão apelou ao Kremlin para que cesse os ataques contra o país vizinho pelo menos durante as festas de Natal, como gesto de boa vontade para um cessar-fogo definitivo.

Em relação aos temas discutidos em Berlim, que incluíam o fornecimento de garantias de segurança para Kiev, Peskov realçou que Moscovo não reagiria "a notícias da imprensa".

