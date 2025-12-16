Ouvir
Lukashenko abre porta a exílio de Maduro na Bielorrússia

16 dez, 2025 - 08:51 • Lusa

Segundo o líder da Bielorrússia, Maduro não é o género de pessoa que larga tudo e foge.

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, declarou esta terça-feira que as portas do seu país estão abertas para acolher o homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, caso pretenda abandonar o seu país, dada a situação de pressão internacional sobre o seu regime.

"Maduro nunca foi nosso inimigo ou adversário. Se ele quiser vir para a Bielorrússia, as nossas portas estarão sempre abertas para ele", disse o aliado do presidente russo, Vladimir Putin, ressalvando que tal hipótese, "francamente, nunca foi discutida".

Segundo o líder da Bielorrússia, Maduro não é o género de pessoa que larga tudo e foge. É um tipo rijo, um 'Chavista'. Um homem decente, sensato, com o qual se pode conversar e chegar a acordo.

"Nunca conversámos com Maduro sobre isso (exílio). Francamente, conversámos mais sobre a Venezuela com os americanos do que com Maduro sobre sua renúncia. Ele é um homem corajoso", continuou, frisando que os Estados Unidos da América (EUA) não têm qualquer prova que ligue o regime venezuelano ao narcotráfico, como defende o presidente norte-americano, Donald Trump.

Lukashenko considerou que "as drogas, assim como muitas outras coisas, como o tráfico de pessoas, a prostituição e o tráfico de armas, fazem parte da realidade" e é preciso fazer-lhes frente, agora, "não se derrota as drogas com mísseis".

"Precisamos refletir, não declarar guerra. Isso é algo que não pode ser feito em nenhuma circunstância", disse.

Lukashenko e Cole reuniram-se dois dias no último fim de semana, após os quais Minsk concordou em conceder indulto a 123 prisioneiros, incluindo importantes líderes da oposição, em troca da suspensão das sanções ao potássio bielorrusso.

Tópicos
