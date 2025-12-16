Marcelo lamenta morte de crianças lusodescendentes numa explosão em França

Duas crianças lusodescendentes, de três e cinco anos, morreram segunda-feira numa explosão causada por uma fuga de gás em Trévoux, França.

No site da Presidência da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou condolências à família das duas crianças. E recordou que os dois menores são filhos de pai português.

Além destas duas crianças, morreram mais quatro pessoas na explosão, que se registou na comuna francesa de Trévoux, em Trévoux. A notícia foi divulgada hoje pela SIC Notícias que, citando meios de comunicação franceses, referiu que a explosão ocorreu às 17:50 locais (16:50 em Lisboa) de segunda-feira.

Ao jornal local La Voix de l"Ain, a ama das crianças indicou que as crianças lusodescendentes estavam em paragem cardiorrespiratória quando foram retiradas dos escombros.

A autarquia de Ain deu conta de que 30 pessoas foram resgatadas e receberam assistência médica logo após o sucedido, adiantou a SIC Notícias. Destas, dez foram transportadas para o hospital, não correndo risco de vida.