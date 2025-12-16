Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Marcelo lamenta morte de crianças lusodescendentes numa explosão em França

16 dez, 2025 - 13:12 • Lusa

Dois menores, de três e cinco anos, morreram segunda-feira numa explosão causada por uma fuga de gás em Trévoux, França. Acidente vitimou outras quatro pessoas.

A+ / A-

Duas crianças lusodescendentes, de três e cinco anos, morreram segunda-feira numa explosão causada por uma fuga de gás em Trévoux, França.

No site da Presidência da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou condolências à família das duas crianças. E recordou que os dois menores são filhos de pai português.

Além destas duas crianças, morreram mais quatro pessoas na explosão, que se registou na comuna francesa de Trévoux, em Trévoux. A notícia foi divulgada hoje pela SIC Notícias que, citando meios de comunicação franceses, referiu que a explosão ocorreu às 17:50 locais (16:50 em Lisboa) de segunda-feira.

Ao jornal local La Voix de l"Ain, a ama das crianças indicou que as crianças lusodescendentes estavam em paragem cardiorrespiratória quando foram retiradas dos escombros.

A autarquia de Ain deu conta de que 30 pessoas foram resgatadas e receberam assistência médica logo após o sucedido, adiantou a SIC Notícias. Destas, dez foram transportadas para o hospital, não correndo risco de vida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?