Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Prémio Sakharov

Metsola promete "pressão" até à libertação de todos os presos políticos

16 dez, 2025 - 13:33 • João Pedro Quesado, enviado especial a Estrasburgo

A presidente do Parlamento Europeu sublinhou a importância de uma “comunicação social livre e independente” para a democracia europeia, e garantiu que a mensagem vai passar por todos os canais diplomáticos "até à era dos ditadores finalmente acabar".

A+ / A-

Roberta Metsola prometeu esta terça-feira que a União Europeia vai lutar pela libertação de todos os presos políticos. Na entrega do Prémio Sakharov pela liberdade de pensamento a dois jornalistas detidos na Geórgia e na Bielorrússia, a presidente do Parlamento Europeu sublinhou a importância da liberdade para a União Europeia.

“Este Parlamento está solidário com o Andrzej e a Mzia na sua luta. Pedimos a sua libertação imediata, em conjunto com todas as pessoas presas injustamente. A nossa determinação vai igualar a coragem dos injustamente presos e dos que ainda sofrem atrás das grades”, garantiu Roberta Metsola em Estrasburgo. “Vamos manter a pressão até todos serem livres. Não vamos esquecê-los, nunca os vamos abandonar. Até à era dos ditadores finalmente acabar. Até à Bielorrússia ser finalmente livre”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A nossa democracia europeia é construída com liberdade de pensamento e expressão. Sabemos o valor destes princípios. E nunca vamos desistir deles”, sublinhou Metsola, afirmando que a existência de “uma comunicação social livre e independente é uma parte importante para colocar estes valores em prática”.

Antes da entrega do prémio no plenário do Parlamento Europeu, Roberta Metsola disse, em conferência de imprensa, que a mensagem pretendida com a atribuição do prémio vai ser “enviada por todos os canais”.

“Há um ano, atribuímos o Prémio Sakharov ao povo venezuelano. Os líderes da oposição receberam o Prémio Nobel da Paz. Essa é a força de um prémio como este”, frisou a responsável.

“A história não deve repetir-se". Jornalista da Geórgia teme morte de prémio Sakharov na prisão

Prémio Sakharov

“A história não deve repetir-se". Jornalista da Geórgia teme morte de prémio Sakharov na prisão

Mzia Amaglobeli é a primeira jornalista mulher a s(...)

O Prémio Sakharov 2025 foi entregue a dois jornalistas, que não puderam receber a distinção presencialmente por estarem presos. É o caso de Mzia Amaglobeli, da Geórgia, representada na cerimónia por Irma Dimitradze — que revelou à Renascença temer a morte da jornalista na prisão. E ainda de Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, que foi representado pela filha.

Há quase cinco anos que a minha família vive com silêncio, incerteza, e a ausência de alguém que amamos. E hoje quero expressar a minha profunda gratidão ao Parlamento Europeu por o recordar”, declarou Jana Poczobut. “A ausência do meu pai é algo com que aprendi a viver, mas nunca a aceitar. Não escolhemos este caminho, mas escolhemos, todos os dias, acreditar nele e acreditar que a verdade e a dignidade ainda importam”.

A filha do jornalista Andrzej Poczobut, condenado em 2021 a uma pena de oito anos numa colónia penal, agradeceu o prémio, apesar de não ser o suficiente para o libertar.

“Não pode mudar o passado, mas dá-nos algo extremamente precioso para o futuro: a crença que a justiça e a humanidade ainda têm um lugar neste mundo. A todos os que trabalham todos os dias para proteger a dignidade humana, para ajudar todos os que precisam, e dar esperança onde ela é mais necessária — obrigado”, desejando ainda “força” e “paz” a “todas as famílias que esperam por notícias dos que amam”.

O Prémio Sakharov, a principal distinção da União Europeia na área dos direitos humanos, tem o nome do físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov. Atribuído desde 1988 a várias pessoas, grupos ou organizações que defendem os direitos humanos, o prémio inclui um valor de 50 mil euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?