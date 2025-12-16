Rússia reclamou a tomada da cidade de Kupyansk no nordeste ucraniano

16 dez, 2025 - 08:55 • Lusa
A Rússia reclamou esta terça-feira o controlo da cidade de Kupyansk, no nordeste da Ucrânia, onde as forças ucranianas alegaram recentemente ter recapturado vários distritos ao Exército russo.
O porta-voz do grupo militar russo Zapad, Leonid Sharov, destacado na região, disse que à agência TASS que a cidade de Kupyansk está sob o controlo do 5.º Exército da Rússia.
A Rússia tinha reclamado a tomada de Kupyansk em novembro.
Pouco depois, a Ucrânia alegou a reconquista de vários distritos da região.
A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e em 2022 lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano.