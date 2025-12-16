Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Taiwan diz ter capacidade para responder a "ataque repentino" da China

16 dez, 2025 - 07:56 • Lusa

As forças da ilha ativariam um "centro de resposta" responsável por coordenar os diferentes níveis operacionais e, consoante a situação, elevar o nível de alerta para "executar manobras imediatas de preparação para o combate".

A+ / A-

As Forças Armadas de Taiwan dispõem de capacidade para responder de forma rápida a um "ataque repentino" da China, mesmo sem necessidade de aguardar ordens superiores, indicou o Ministério da Defesa Nacional taiwanês num relatório enviado ao Parlamento.

No documento, divulgado pela agência de notícias CNA na noite de segunda-feira, o ministério detalha os mecanismos de reação a uma eventual agressão militar chinesa contra Taiwan, território governado de forma autónoma desde 1949 e considerado por Pequim uma "província rebelde".

Segundo o Ministério da Defesa Nacional, caso a China anuncie operações militares nas imediações do Estreito de Taiwan, as forças da ilha ativariam um "centro de resposta" responsável por coordenar os diferentes níveis operacionais e, consoante a situação, elevar o nível de alerta para "executar manobras imediatas de preparação para o combate".

Em paralelo, os três principais ramos das Forças Armadas -- Exército, Marinha e Força Aérea -- realizariam "missões de resposta" com o objetivo de impedir que o Exército chinês passe das manobras ao combate.

"Se o inimigo lançar um ataque repentino, as unidades aplicarão, sem esperar ordens, um sistema de 'controlo distribuído' e executarão as suas missões de combate sob diretrizes de funcionamento descentralizado", afirmou o ministério.

A divulgação do relatório ocorre menos de um mês depois de o líder taiwanês, William Lai, classificado pelas autoridades chinesas como "independentista" e "instigador", ter anunciado um conjunto de iniciativas destinadas a reforçar as capacidades defensivas da ilha.

A mais relevante foi a proposta do Executivo de investir 1,25 biliões de dólares taiwaneses (cerca de 33,7 mil milhões de euros) entre 2026 e 2033 para financiar, entre outras medidas, o desenvolvimento do chamado "Escudo de Taiwan" (T-Dome), um sistema de defesa aérea em camadas semelhante à "Cúpula de Ferro" israelita.

Contudo, o plano de despesa ainda não foi apreciado pelo Parlamento, onde os dois principais partidos da oposição -- o Kuomintang (KMT) e o Partido Popular de Taiwan (PPT) --, favoráveis ao reforço dos laços entre Taipé e Pequim, detêm a maioria dos assentos.

Entretanto, o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Jiang Bin, acusou na segunda-feira Lai de "alimentar repetidamente a suposta 'ameaça militar' do continente, intensificando a confrontação e o antagonismo entre os dois lados do Estreito".

"As provocações independentistas do Governo de Lai, orientadas para a busca da 'independência', são o pior tumor venenoso que prejudica e destrói Taiwan. A 'reunificação' entre os dois lados do Estreito é a melhor opção para garantir uma paz duradoura em Taiwan", afirmou o responsável.

A China considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e não exclui o uso da força para assumir o seu controlo, uma posição rejeitada pelo Governo de Taipé, que sustenta que o futuro da ilha só pode ser decidido pelos seus 23 milhões de habitantes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?