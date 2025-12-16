Trump anuncia declaração ao país

16 dez, 2025 - 18:51 • Ricardo Vieira
O Presidente norte-americano, Donald Trump, convocou uma declaração ao país para quarta-feira.
Donald Trump vai dirigir uma mensagem aos norte-americanos, a partir da Casa Branca.
A declaração está marcada para as 21h00 em Washington (2h00 da madrugada de quinta-feira, em Lisboa).
"Espero 'ver-vos' então. Foi um grande ano para o nosso país e o melhor ainda está para vir", escreveu Trump, nas redes sociais.
Ucrânia? Venezuela? Estado da economia? Outras questões internas? O tema do discurso do Presidente dos Estados Unidos não foi revelado.
[em atualização]