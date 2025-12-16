Trump processa BBC devido a edição de discurso e exige 5 mil milhões de dólares

16 dez, 2025 - 00:47 • Redação
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu entrada com um processo judicial contra a BBC, acusando a emissora pública britânica de ter editado de forma enganosa um discurso proferido antes da invasão ao Capitólio em 2021.
Trump reclama uma indemnização de, pelo menos, 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,6 mil milhões de euros).
A ação centra-se num episódio do programa Panorama, transmitido uma semana antes das eleições presidenciais de 2024, que mostrava excertos do discurso de Trump editados de modo a insinuar que este teria incitado os apoiantes à violência.
As declarações reproduzidas incluíam: “Vamos marchar até ao Capitólio e eu estarei convosco, e lutamos. Lutamos como nunca”.
De acordo com os advogados do Presidente, essas palavras foram “manipuladas a partir de trechos separados por quase uma hora”, o que criou uma sequência falsa e prejudicial à sua imagem, numa altura decisiva da campanha eleitoral.
A BBC reconheceu que a edição constituiu um “erro de julgamento” e pediu desculpas formais ao Presidente dos EUA, mas sustenta que “não existe fundamento legal” para a ação judicial. A polémica levou à demissão de Tim Davie, director-geral da BBC, e de Deborah Turness, responsável máxima pela informação da emissora.