Ártico registou o seu ano mais quente da história em 2025

O Ártico registou o seu ano mais quente da história, segundo um relatório divulgado pela agência norte-americana de observação oceânica e atmosférica (NOAA), que traça um quadro alarmante desta região particularmente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas.

Entre outubro de 2024 e setembro de 2025, as temperaturas estiveram 1,60°C acima da média registada entre 1991 e 2020, segundo o relatório anual do Ártico, que utiliza dados que remontam a 1900.

Tom Ballinger, coautor do estudo, da Universidade do Alasca, sublinhou na terça-feira à agência France-Presse (AFP) que era alarmante ver um aquecimento tão grande num período tão curto, descrevendo a tendência como "aparentemente sem precedentes nos últimos tempos e talvez em milhares de anos".

O ano analisado pela NOAA inclui o outono mais quente, o segundo inverno mais quente e o terceiro verão mais quente no Ártico desde 1900.

Esta região, que engloba o Polo Norte, está a sofrer um fenómeno chamado "amplificação", que faz com que aqueça mais rapidamente do que as latitudes médias. .

Este mecanismo deve-se a diversos fatores, como a perda da cobertura de neve e do gelo marinho.

Em março de 2025, foi registado um recuo sem precedentes do gelo marinho no Ártico, sendo a menor extensão medida desde o início da monitorização por satélite.

Os cientistas do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos (NSIDC, na sigla em inglês) estimaram que o gelo marinho do Ártico atingiu a sua extensão máxima a 22 de março, com uma área de 14,33 milhões de quilómetros quadrados, a medida mais baixa em mais de quatro décadas de monitorização por satélite.