Austrália. Filipinas negam que atacantes receberam treino militar jihadista

17 dez, 2025 - 12:40 • Catarina Magalhães , com Reuters
A polícia australiana está a investigar os motivos e histórico dos autores do ataque terrorista na praia de Bondi, neste domingo, e suspeita que o pai e filho tenham viajado para as Filipinas, um mês antes do massacre, para treinarem com jihadistas.
A ilha de Mindanau, a segunda maior filipina, é conhecida por abrigar acampamentos da organização militar do Estado Islâmico.
O tiroteio vitimou 15 pessoas na celebração judaica "Hanukkah". Este foi o ataque mais mortífero desde 1996 na Austrália.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O atirador de 50 anos, Sajid Akram, morto pelas autoridades locais, emigrou para a Austrália nos anos 1990.
As investigações preliminares acreditam que os autores agiram de forma independente, mas não rejeitam possíveis ligações com o grupo terrorista.
Vigília
Ataque provocou 15 mortos, incluindo uma criança d(...)
Em reação às alegações, o Gabinete de Imigração do país confirmou que os autores viajaram para as Filipinas a 1 de novembro deste ano, tendo o pai viajado com passaporte indiano e o filho de 24 anos, Naveed Akram, com passaporte australiano.
No entanto, as autoridades de Manila negam sediar acampamentos militares de violência extrema no país.
"Nenhuma prova foi apresentada", afirmou o Presidente filipino Ferdinand Marcos.
A polícia australiana disse que estas alegações são "ultrapassadas" e "enganosas", defendendo ainda que a duração da estadia seria insuficiente para a formação jihadista.