Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ataque terrorista

Austrália. Filipinas negam que atacantes receberam treino militar jihadista

17 dez, 2025 - 12:40 • Catarina Magalhães , com Reuters

Autores do ataque terrorista em Sydney viajaram um mês antes para uma ilha filipina conhecida por abrigar acampamentos militares do Estado Islâmico.

A+ / A-

A polícia australiana está a investigar os motivos e histórico dos autores do ataque terrorista na praia de Bondi, neste domingo, e suspeita que o pai e filho tenham viajado para as Filipinas, um mês antes do massacre, para treinarem com jihadistas.

A ilha de Mindanau, a segunda maior filipina, é conhecida por abrigar acampamentos da organização militar do Estado Islâmico.

O tiroteio vitimou 15 pessoas na celebração judaica "Hanukkah". Este foi o ataque mais mortífero desde 1996 na Austrália.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O atirador de 50 anos, Sajid Akram, morto pelas autoridades locais, emigrou para a Austrália nos anos 1990.

As investigações preliminares acreditam que os autores agiram de forma independente, mas não rejeitam possíveis ligações com o grupo terrorista.

Milhares em vigília pelas vítimas de ataque terrorista na Austrália

Vigília

Milhares em vigília pelas vítimas de ataque terrorista na Austrália

Ataque provocou 15 mortos, incluindo uma criança d(...)

Em reação às alegações, o Gabinete de Imigração do país confirmou que os autores viajaram para as Filipinas a 1 de novembro deste ano, tendo o pai viajado com passaporte indiano e o filho de 24 anos, Naveed Akram, com passaporte australiano.

No entanto, as autoridades de Manila negam sediar acampamentos militares de violência extrema no país.

"Nenhuma prova foi apresentada", afirmou o Presidente filipino Ferdinand Marcos.

A polícia australiana disse que estas alegações são "ultrapassadas" e "enganosas", defendendo ainda que a duração da estadia seria insuficiente para a formação jihadista.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?