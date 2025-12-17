Austrália. Filipinas negam que atacantes receberam treino militar jihadista

A polícia australiana está a investigar os motivos e histórico dos autores do ataque terrorista na praia de Bondi, neste domingo, e suspeita que o pai e filho tenham viajado para as Filipinas, um mês antes do massacre, para treinarem com jihadistas.

A ilha de Mindanau, a segunda maior filipina, é conhecida por abrigar acampamentos da organização militar do Estado Islâmico.

O tiroteio vitimou 15 pessoas na celebração judaica "Hanukkah". Este foi o ataque mais mortífero desde 1996 na Austrália.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O atirador de 50 anos, Sajid Akram, morto pelas autoridades locais, emigrou para a Austrália nos anos 1990.



As investigações preliminares acreditam que os autores agiram de forma independente, mas não rejeitam possíveis ligações com o grupo terrorista.