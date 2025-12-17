Comentador Tucker Carlson diz que Trump vai declarar guerra à Venezuela

O Presidente norte-americano, Donald Trump, poderá declarar guerra à Venezuela, afirmou esta quarta-feira o comentador ultraconservador norte-americano Tucker Carlson.



De acordo com este aliado de Trump, os congressistas foram informados que o Presidente vai anunciar a intervenção militar num discurso à nação.

A declaração está marcada para as 2h00 da madrugada (hora de Lisboa).

O discurso à nação aconteceu a um mês de Donald Trump completar o primeiro ano de mandato na Casa Branca.

O Presidente norte-americano tem pressionado o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a abandonar o poder.

Donald Trump ordenou na terça-feira o “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, atingindo a principal fonte de receitas do Governo de Caracas.

