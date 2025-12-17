Dortmund recebe exposição “Não Autorizada” com obras de Banksy

17 dez, 2025 - 13:28 • Redação
Depois do sucesso da exposição “O Mistério de Banksy – Uma Mente Genial”, que levou mais de três milhões de pessoas a visitá-la em 29 cidades diferentes, os mesmos criadores apresentam “Casa de Banksy Dortmund – Uma exposição Não Autorizada”.
O artista que se expressa, tendencialmente, ao ar livre, através da arte sobre temas políticos e sociais como a desigualdade social, a política, o capitalismo ou a até mesmo a violência policial vê agora as suas obras representadas através de fotografias, telas de vídeo, alumínio, tijolos, madeira, gesso e telas num novo lugar.
A exposição pode ser visitada no Ostenhellweg 18-24, no centro da cidade, de segunda-feira a domingo, das 10h00 às 19h00, com a última entrada uma hora antes do fim da exposição. Se não dominar o alemão, não se preocupe. Os textos que acompanham a exposição também estão disponíveis em inglês.
Para um adulto, durante a semana, o preço do bilhete são 18 euros. Se estiver a pensar ir em família, saiba que é possível adquirir um pacote familiar — dois adultos e duas crianças — pelo preço de 48 euros. Se preferir aproveitar o fim de semana ou um feriado para fazer este plano, os preços sobem ligeiramente. Consulte a bilheteira no site oficial da exposição para escolher a melhor opção.
Dortmund recebe esta exposição até 15 de março de 2026. Pode ser visitada todos os dias até lá, à exceção dos dias 24 e 25 de dezembro e dia 1 de janeiro.