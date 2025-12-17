Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

América Latina

Guterres pede contenção entre os EUA e Venezuela

17 dez, 2025 - 19:00 • Reuters

Guterres apelou que os EUA e a Venezuela "honrem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional para salvaguardar a paz". Ataques a embarcações de suspeitos traficantes de droga já vitimou, pelo menos, 95 pessoas.

A+ / A-

O secretário-geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apela à contenção imediata entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Venezuela.

O pedido foi anunciado esta quarta-feira pelo porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Guterres apelou a que ambos os países "honrem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas e qualquer outro quadro jurídico aplicável, para salvaguardar a paz na região", confirmou o porta-voz.

Nos últimos meses, a administração Trump tem conduzido ataques a embarcações suspeitas de operar no tráfico de droga nas Caraíbas e no leste do Pacífico, que já resultaram em pelo menos 95 mortos.

Caracas classifica como "ameaça grotesta" bloqueio dos EUA a petroleiros

Caracas classifica como "ameaça grotesta" bloqueio dos EUA a petroleiros

Trump anunciou na terça-feira um bloqueio "total e(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?