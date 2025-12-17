Guterres pede contenção entre os EUA e Venezuela

17 dez, 2025 - 19:00 • Reuters
O secretário-geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apela à contenção imediata entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Venezuela.
O pedido foi anunciado esta quarta-feira pelo porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq.
Guterres apelou a que ambos os países "honrem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas e qualquer outro quadro jurídico aplicável, para salvaguardar a paz na região", confirmou o porta-voz.
Nos últimos meses, a administração Trump tem conduzido ataques a embarcações suspeitas de operar no tráfico de droga nas Caraíbas e no leste do Pacífico, que já resultaram em pelo menos 95 mortos.
Trump anunciou na terça-feira um bloqueio "total e(...)