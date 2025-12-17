"Nada mudou até agora". Jornalistas continuam a morrer em Gaza após cessar-fogo

17 dez, 2025 - 19:45 • João Pedro Quesado, enviado especial a Estrasburgo
Continuam a morrer jornalistas na Faixa de Gaza. Nasser Abu Bakr, presidente do Sindicato de Jornalistas Palestinianos, diz que "nada mudou" desde o cessar-fogo, e que os jornalistas são atacados na Cisjordânia ocupada pelo colonos israelitas.
"A matança de crianças e mulheres e pessoas continua. Nada mudou até agora. Disseram que aceitamos o cessar-fogo. Mas no terreno, nos 60 dias desde o cessar-fogo, mataram 500 pessoas, o que significa que a matança é contínua, e não pára", afirmou Nasser em entrevista à Renascença, em Estrasburgo.
De acordo com a lista da Federação Internacional de Jornalistas, três jornalistas foram mortos na Faixa de Gaza desde o cessar-fogo: Ahmed Abu Mutair, que trabalhava para a televisão pública alemã ZDF, a 19 de outubro; Mohammad Al-Munirawi, do jornal "Palestina", a 29 de outubro; e Mahmoud Wadi, fotojornalista de uma agência local, a 2 de dezembro. Desde o início do conflito, morreram 256 jornalistas, e 541 ficaram feridos.
"Depois do cessar-fogo, já mataram 500 palestinianos em Gaza. E muitos jornalistas, demolição de casas... A matança de pessoas e a operação militar da ocupação de Israel ainda continua", sublinha Nasser Abu Bakr, acrescentando que "mais de 55% da Faixa de Gaza foi ocupada".
"Os nossos colegas estão a sofrer muito na Faixa de Gaza e todos os territórios palestinianos. Eles estão debaixo de fogo e também estão a sofrer de fome e estão sem casas, sem comida, sem nada, numa situação muito grave", relata Nasser. "Na Palestina, como na Europa, o inverno é muito duro, chove diariamente e está muito frio (...) e as pessoas estão em casa, estão debaixo da chuva, em tendas."
O presidente do Sindicato de Jornalistas Palestinianos sublinha que Israel proibiu os jornalistas de entrar na Faixa de Gaza: "Eles querem continuar os crimes de guerra e genocídio no escuro, sem qualquer cobertura mediática destes crimes de guerra em Gaza".
"Na Cisjordânia, a situação não é melhor que Gaza. Já documentamos dois mil ataques contra os nossos colegas", explica Nasser Abu Bakr, e que "o exército de Israel está a seguir os jornalistas e proíbem a liberdade de movimento em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém".
O jornalistas e trabalhadores humanitários na Palestina e nas zonas de conflito foram finalistas do Prémio Sakharov de 2025, nomeados pelo grupo dos Socialistas. Os vencedores foram os jornalistas Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, e Mzia Amaglobeli, da Geórgia, detidos pelos respetivos regimes.
"A proteção de jornalistas é a responsabilidade da sociedade internacional", garante Nasser Abu Bakr. "É responsabilidade da União Europeia, das Nações Unidas, implementar as decisões do Conselho de Segurança da ONU de proteger todos os jornalistas", mas estas entidades "estão a falhar, também pode não tomam decisões e sanções contra o governo de Israel".