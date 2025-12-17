"Nada mudou até agora". Jornalistas continuam a morrer em Gaza após cessar-fogo

Continuam a morrer jornalistas na Faixa de Gaza. Nasser Abu Bakr, presidente do Sindicato de Jornalistas Palestinianos, diz que "nada mudou" desde o cessar-fogo, e que os jornalistas são atacados na Cisjordânia ocupada pelo colonos israelitas. "A matança de crianças e mulheres e pessoas continua. Nada mudou até agora. Disseram que aceitamos o cessar-fogo. Mas no terreno, nos 60 dias desde o cessar-fogo, mataram 500 pessoas, o que significa que a matança é contínua, e não pára", afirmou Nasser em entrevista à Renascença, em Estrasburgo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a lista da Federação Internacional de Jornalistas, três jornalistas foram mortos na Faixa de Gaza desde o cessar-fogo: Ahmed Abu Mutair, que trabalhava para a televisão pública alemã ZDF, a 19 de outubro; Mohammad Al-Munirawi, do jornal "Palestina", a 29 de outubro; e Mahmoud Wadi, fotojornalista de uma agência local, a 2 de dezembro. Desde o início do conflito, morreram 256 jornalistas, e 541 ficaram feridos.

"Depois do cessar-fogo, já mataram 500 palestinianos em Gaza. E muitos jornalistas, demolição de casas... A matança de pessoas e a operação militar da ocupação de Israel ainda continua", sublinha Nasser Abu Bakr, acrescentando que "mais de 55% da Faixa de Gaza foi ocupada". "Os nossos colegas estão a sofrer muito na Faixa de Gaza e todos os territórios palestinianos. Eles estão debaixo de fogo e também estão a sofrer de fome e estão sem casas, sem comida, sem nada, numa situação muito grave", relata Nasser. "Na Palestina, como na Europa, o inverno é muito duro, chove diariamente e está muito frio (...) e as pessoas estão em casa, estão debaixo da chuva, em tendas." O presidente do Sindicato de Jornalistas Palestinianos sublinha que Israel proibiu os jornalistas de entrar na Faixa de Gaza: "Eles querem continuar os crimes de guerra e genocídio no escuro, sem qualquer cobertura mediática destes crimes de guerra em Gaza".