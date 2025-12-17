"Não enviaremos soldados para a Ucrânia", diz Meloni

A primeira-ministra italiana criticou ainda a falta de "vontade da Rússia para contribuir para o processo de negociação de forma justa, credível e construtiva", acrescentando ainda que o país está empenhado em manter a pressão económica sobre a Rússia, negociada entre os 27.

"Não enviaremos soldados para a Ucrânia." Porém, Meloni insistiu que a Itália "não tenciona abandonar a Ucrânia na fase mais delicada dos últimos anos", já que "a queda de Kiev seria uma perda para todos nós".

A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou esta quarta-feira que a Itália não vai planeia reforçar as tropas ucranianas, avançou o jornal italiano "Corriere della Sera" .

Nos preparativos para a cimeira de líderes europeus em Bruxelas, Meloni relembrou ainda que a Ucrânia é uma peça fundamental para garantir a segurança da União Europeia.

"O que está em jogo não é apenas a dignidade, a liberdade e a independência da Ucrânia, mas também a segurança da Europa".

Sobre a gestão de territórios e o plano de paz sugerido pela administração Trump, Giorgia Meloni considera que este é "o obstáculo mais difícil de ultrapassar".

Perante a decisão da União Europeia em congelar por tempo indeterminado os ativos do russos, Meloni declarou ainda que está "longe de ser fácil" utilizar estes 210 mil milhões de euros para financiar a Ucrânia, de forma legal.

Para além disso, a primeira-ministra considera que este ato pode desafiar Moscovo a retaliar, com maior intensidade, no território russo.