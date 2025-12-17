Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

"Não enviaremos soldados para a Ucrânia", diz Meloni

17 dez, 2025 - 13:33 • Catarina Magalhães

Primeira-ministra italiana "não tenciona abandonar a Ucrânia na fase mais delicada", mas nega reforçar o exército ucraniano.

A+ / A-

A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou esta quarta-feira que a Itália não vai planeia reforçar as tropas ucranianas, avançou o jornal italiano "Corriere della Sera".

"Não enviaremos soldados para a Ucrânia." Porém, Meloni insistiu que a Itália "não tenciona abandonar a Ucrânia na fase mais delicada dos últimos anos", já que "a queda de Kiev seria uma perda para todos nós".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A primeira-ministra italiana criticou ainda a falta de "vontade da Rússia para contribuir para o processo de negociação de forma justa, credível e construtiva", acrescentando ainda que o país está empenhado em manter a pressão económica sobre a Rússia, negociada entre os 27.

Itália envia ajuda de emergência para a Ucrânia

​Guerra na Ucrânia

Itália envia ajuda de emergência para a Ucrânia

Numa conversa telefónica com Volodymyr Zelensky, a(...)

Nos preparativos para a cimeira de líderes europeus em Bruxelas, Meloni relembrou ainda que a Ucrânia é uma peça fundamental para garantir a segurança da União Europeia.

"O que está em jogo não é apenas a dignidade, a liberdade e a independência da Ucrânia, mas também a segurança da Europa".

Sobre a gestão de territórios e o plano de paz sugerido pela administração Trump, Giorgia Meloni considera que este é "o obstáculo mais difícil de ultrapassar".

Perante a decisão da União Europeia em congelar por tempo indeterminado os ativos do russos, Meloni declarou ainda que está "longe de ser fácil" utilizar estes 210 mil milhões de euros para financiar a Ucrânia, de forma legal.

Para além disso, a primeira-ministra considera que este ato pode desafiar Moscovo a retaliar, com maior intensidade, no território russo.

Zelensky quer usar ativos russos congelados pela UE "para resistir à agressão russa"

Guerra na Ucrânia

Zelensky quer usar ativos russos congelados pela UE "para resistir à agressão russa"

Em Berlim, o presidente ucraniano afirmou que estr(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?